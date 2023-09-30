صدمت جميع المقيمين .. شروط جديدة للانتقال من عمل الى اخر في السعودية !

الرياض - محمد الاطلسي - بعد الغاء نظام الكفيل السعودية تطبق نظام جديد للعمل، وياتي هذا القرار بعد إلغاء نظام الكفيل في جميع ارجاء المملكة ٢-خدمة الخروج والعودة ٣- خدمة الخروج النهائي.

وتتوفر هذه الخدمات عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والعمل السعودية أن المبادرة لن تشمل خمس مهن هي :(السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني.) كيفية الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي للعمالة الوافدة إلى السعودية بعد تطبيق النظام الجديد، وفقًا للدليل الاسترشادي الذي وضعته وزارة الموارد البشرية السعودية.

ماهي الخدمة هي خدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين وتتطلب مراعاة الضوابط والشروط. ضوابط الاستفادة من الخدمة حددت الوزارة عدة ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة من هذه الخدمة بجانب العالم والفئات المستثناة.

ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة -سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد. - أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق.