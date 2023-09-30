اتفرج سعودية تغني وترقص بالنقاب في حفل عام والرجال يتمايلون حولها بدون خجل والغضب يعم المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت مطربة سعودية ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تغني في إحدى الحفلات وترتدي ملابس جريئة مع نقاب، وهو ما دفع الكثير من المتابعين للسؤال عن هذا التناقض الغريب، بينما اعتبر اخرون ما قامت به المطربة اساءة للنقاب وللإسلام بشكل عام وتشويه للمجتمع والمرأة السعودية.

المطربة التي لم يتم الكشف عن هويتها ظهرت وهي ترتدي بنطلون جينز يكاد يتمزق على جسدها لشدة ضيقه، مع توب أسود وفوقه جاكيت أسود رسمي واستكملت إطلالتها بكعب عالٍ، وغطاء رأس ونقاب.وتباينت تعليقات المتابعين على الفيديو المتداول،حيث قال أحدهم: “حسيت بالفشلة ومالي دخل وش ذا.. فوضى كعب برتقالي جينز ضيق جاكيت رسمي نقاب حواجب طالعة وش بقى ماسوت”.

وكتبت ناشطة: “ليس من رجلاً رشيد يوقف الشي ذا.. احترمي النقاب عيب الي تسوينه تشويه سمعه للمنقبات.. صدقيني وجهك مو عوره اكثر من جسمك”.

وتساءل آخر: “هذي من جايبها ؟ وكيف جت ؟ رضت ع نفسها كذا ! القائمين ع المهرجان عاجبهم كذا؟ هذي وجودها بشكلها تشويه لكل قِيمنا لا هي اللي فتشت باحترامها ولا هي اللي تغطت بحشمة فوضى”.

ونصحتها أخرى: “حددي يا جينز يا نقاب اثنينهم مع بعض غير مريح وغير مقبول لا دينيًا ولا ذوقياً”.

وطالبت أخرى بمحاسبتها قائلة: “هذي مين وليش مايصكونها مخالفة الذوق العام”.

ليست المرة الأولى

الجدير بالذكر أنه سبق وأن تم تداول مقطع فيديو منتصف العام الماضي 2022، لمطربة سعودية وهي تغني في إحدى الحفلات وترتدي عباءة سوداء ومنتقبة بالكامل، مع حذاء ذو كعب، وقيل في ذلك الوقت أن اسمها شروق، واسمها الحركي “شيمي”.

وتساءل المتابعين هل هي نفس المطربة التي ظهرت اليوم بفيديو جديد أم انها مطربة أخرى، مرجحين في ذات الوقت أن تكون هي ذات المطربة لأن علامات التشابه الكبير موجودة بين مقاطع الفيديو القديم والحالي.