بعد معاناة مع المرض وفاة مذيعة يمنية عملت بإذاعة عدن والـB.B.C

الرياض - محمد الاطلسي - بعد معاناة طويلة مع المرض، توفيت الإعلامية المذيعة الكبيرة عديله محمد إبراهيم مساء يوم الخميس في العاصمة الاردنية عمان، عن عمر ناهز 90 عام.

واشتهرت الراحلة بـ"ماما عديله"، وهي عديله محمد إبراهيم هي والدة المذيعة الراحلة جميلة جميل، وزوجة المرحوم الموسيقار الأستاذ جميل عثمان غانم مؤسس معهد الفنون الجميلة في عَدَنْ الذي سُمي بإسمه تخليداً لذكراه.

ولقب ماما عديلة، جاء بسبب اهتمامها بإنتاج وتقديم برامج الأطفال في إذاعة وتلفزيون عدن منذ ستينيات القرن الماضي، كما اشتهرت بتقديم نشرات الأخبار حينذاك.

وولدت الفقيدة عديلة محمد إبراهيم في عدن في عام 1934، والدتها المرحومة لولة حيدر، احدى نساء عدن، ورائدة من رائدات التعليم في عدن، وخالتها نور حيدر رائدة تعليم الفتيات في عدن .

و كانت الفقيدة عديلة من طلائع الملتحقات بالتعليم العام، واوفدت للدراسة الى السودان، درست في كلية المعلمات بأم درمان في السودان في عام 1948 تقريبا، والتحقت بسلك التعليم وعملت مدرسة في مدارس عدن ، ومن تلميذاتها المحامية الراحلة راقية حميدان ، د. أسمها العلس ، وغيرهن ممن كان لهن ادوارآ تنويرية ونضالية في صفوف الاحزاب في مستعمرة عدن .

تقدمت الفقيدة الراحلة ماما عديلة في العام 1964 للعمل في إذاعة عدن، وتم قبولها مع عدد من الفتيات آنذاك، أمثال ماهية نجيب المذيعة ورائدة الصحافة النسوية في مستعمرة عدن، سعيدة باشراحيل، فوزية غانم، عزيزه عبدالله، وتعد ماما عديلة بيومي أول مقدمة برامج الأطفال في تلفزيون عدن.

غادرت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بعد الاستقلال في عام 1968م، إلى بريطانيا وعملت في إذاعة B.B.C البريطانية (اذاعة لندن) لسنوات طويلة، قبل أن تعود لاحقا، ليتم تعيينها مديرة لمدرسة محمد علي عثمان الأهلية، بعد ذلك هاجرت الى مملكة السويد ومكثت فيها معظم سنوات عمرها.