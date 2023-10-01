سعودية رفعت دعوى ضد طليقها لإلزامه توفير سكن لها ولأبنائها..لاكنها تفاجأت امام القاضي بما لم تتوقعه!

الرياض - محمد الاطلسي - روت المحامية نورة حسن قصة غريبة لردة فعل امرأة طلقها زوجها بعدما طلبت ذلك بسبب زواجه من أخرى، لكنها تفاجأت أمام القاضي بما لم تتوقعه.

وقالت المحامية إن المرأة رفعت قضية لتطالب بتمكينها من المسكن كونها حاضنة لـ 5 أطفال.

وأوضحت أن الزوج قرر توفير مسكن لطليقته في نفس العمارة التي توجد بها شقته وزوجته الجديدة. وأضافت: "عندما اعترضت المرأة على ذلك، أصر القاضي على تفعيل القانون، وقال لها إما تسكنين في الشقة التي وفرها طليقك أو تخسرين القضية".

وتابعت: "بالفعل لم تتحمل المرأة أن تسكن في نفس العمارة وقامت باستئجار شقة أخرى من أموالها الشخصية لتعيش فيها مع أبنائها".