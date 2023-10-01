السعودية تفاجئ الجميع بطريقة وحيدة نظامية لدخول المملكة بدون تأشيرة أو فيزة (بشكل مجاني بالكامل)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة العربية السعودية عن برنامج مميزة للجميع وهو تذكرتك هي تأشيرة، حيث يمكن من خلال هذه البرنامج الحصول على تأشيرة بصورة مجانية من أجل الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وهذه التسهيلات من أجل تنشيط الزيارات إلى المملكة، وأتاحت فرصا للجميع من حول العالم زيارة السعودية.

مميزات التأشيرة السعودية الجديدة:- 1- تذكرتك هي تأشيرة، تندرج ضمن برنامج المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات السفر وجذب السياح وتنشيط السياحة، وهذه هي الهدف منها من أجل زيادة اقتصاد الدولة. شروط الحصول على التأشيرة الجديدة إذا كنت تفكر الحصول على تأشيرة دخول مجانية للمملكة العربية السعودية تعتبر عملية ليست بالصعب ويمكن أن تكون بسيطة، حيث يسمح هذا البرنامج الجديد تذكرتك هي تأشيرة بالدخول إلى المملكة دون تأشيرة، بمراعاة بعض الشروط؟ 1- يجب على المسافر إلى المملكة العربية السعودية أن يمتلك جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

2- أيضا يجب أن يحمل المسافر صورتين لجواز السفر على خلفية بيضاء، ومن الضروري أن يحمل المسافر تذكرة عودة موثقة من المملكة العربية السعودي. 3- أيضا يمكن للمسافر أداء العمرة باستخدام التأشيرة المجانية المقدمة من المملكة العربية السعودية. 4- أيضا من خلال التأشيرة الجديدة “تذكرتك هي تأشيرة” يستطيع المسافر أداء العمرة بالكامل 4 أيام خلال فترة الإقامة المحددة بالتذكرة. 5- يمكن للمسافر إلى السعودية أن يتعامل بهذه التذكرة من جميع المطارات الموجودة في المملكة.

سعر تأشيرات السعودية ٢٠٢٣ من خارج السعودية بعد التعديل الجديد 1- تم الإعلان من خلال المملكة عن السعر الجديد الخاص “تذكرتك هي تأشيرة” حيث تكون تكلفة تأشيرة السعودية لزيارة واحدة للملكة هي 200 ريال سعودي بحيث تكون هذه التأشيرة خروج وعودة تدوم شهرين.

2- أيضا إذا كان المسافر يفكر في زيادة شهر إضافي خلال فترة صلاحية الإقامة، يطلب 200 ريال سعودي، 500 ريال سعودي لعدة رحلات خلال ثلاثة أشهر. 3- إذا كنت خارج المملكة السعودية، وتفكر في زيارتها لأطول فترة، سوف تكون تكلفة الشهر الإضافي هي 400 ريال سعودي.

لذلك إذا كنت ترغب في زيارة المملكة العربية السعودية من أجل أدائه فريضة العمرة أو الحج فقد حان الوقت الان، ويمكنك طلب تذكرتك هي تأشيرة بالأيام التي ترغب في الاقامة بالمملكة، واداء الفرائض ثم العودة الي الوطن