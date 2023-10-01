سعودي يتعرض للسرقة في مطعم شهير عندما اصطحب زوجته لتناول العشاء في تركيا وعند الإبلاغ كانت المفاجأة الصادمة!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الراوي سلمان صالح، قصة تعرض صديقه للسرقة أثناء تناوله العشاء داخل مطعم شهير في تركيا.

أشياء ثمينة

وقال "صالح" في مقطع فيديو، شاركه عبر تطبيق "تيك توك":"صديقي سافر مع زوجته لتركيا واتفق معها على الأغراض اللي تبي شراءها من ملابس وأشياء ثمينة لتوفير فلوسهم".

شنطة كبيرة

وأضاف: صديقي اشترى شنطة كبيرة ومن بداية الرحلة كان الهدف الرئيسي له وزوجته هو شراء الأغراض اللي يبيها من أشياء ثمينة خلال 10 أيام.

رحلة العودة

وأكمل: عندما تبقى يومين على رحلة العودة للسعودية، ذهب صديقي لمدينة كبيرة وتوجه لمطعم فخم وشهير مع زوجته لتناول العشاء وبعد وصولهما أعطى السيارة لعامل يعمل في المطعم كي يضعها في الموقف.

شنطة الأغراض

وزاد: صديقي أكل وطلع مع زوجته وأول ما جابوا السيارة أخذ تشيكة عليها، وعندما فتح المركبة من الخلف لم يجد شنطة الأغراض.

قسم الشرطة

واستكمل: ذهب صديقي لقسم الشرطة لرفع بلاغ بأنه تعرض للسرقة في مطعم، قالوا له ما بعندنا وأخبره بالتوجه لقسم آخر فقالوا له أيضا ما بعندنا.

تقلب المزاج

وأوضح: كان صديقي كل ما يروح قسم شرطة ويشوفون إنه عربي مزاجهم ينقلب 180 درجة ولما راح للقسم الثالث وأخبرهم بالسرقة قالوا له ما في مترجم اطلع برا وخرج وجاب مترجم لإخبارهم بالسرقة.

الكاميرات والسرقة

وتابع: في قسم الشرطة الثالث قالوا لصديقي عندك دليل على السرقة، فأبلغهم بالاطلاع على الكاميرات في الموقف الخاص بالسيارات فقالوا له (شوف الباب ذا تقلع وسولف على روحك وأنت طالع).

انهيار الزوجة

وختم: زوجة صديقي كانت منهارة فرجع للمطعم وقال لهم كان في شنطة بالسيارة ويمكن بالغلط نزلتوها فواحد منهم انفعل قال ما في حرامي، وتجمع حوله عمال المطعم، ولكنه أخذ زوجته وتوجه للمطار من أجل العودة للسعودية.