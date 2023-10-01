قوة امنية تضبط فتاة سعودية قامت بفعل جريئ مع العامل في المحل .. والمفاجأة كيف تم كشف امرهم!!

الرياض - محمد الاطلسي - تمكنت القوى الأمنية السعودية من القبض على امرأة قامت برشوة صيدلي في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع السعودية.

وتمت الرشوة مقابل شراء 45 حقنة من هرمون النمو بقيمة 12 ألف ريال سعودي.

وبحسب البلاغ الصادر، فقد قامت السيدة بإرسال بريد إلكتروني إلى الهيئة الصحية لشراء حقن هرمون النمو.

وبعد أن شكوا بها، قامت الهيئة بالاتصال بالسيدة وأبلغتها عن موافقتها على الصفقة مقابل المبلغ المذكور.

وعندما وصلت السيدة إلى الصيدلية وكانت بحوزتها المال والحقن، تم القبض عليها من قبل القوات الأمنية.