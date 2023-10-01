مذيعة قناة إم بي سي تستضيف شابا وسيما لتعلن الزواج منه بعد أشهر (لن تصدق من يكون)

الرياض - محمد الاطلسي - استضافت إحدى مذيعات قناة إم بي سي شابًا وسيمًا في برنامجها، ولكن الأمر الذي حدث كان مفاجئًا بالنسبة للمذيعة.

أعلنت المذيعة أنها قد تزوجت منه، وذلك خلال برنامج "صباح الخير يا عرب" الذي يُعرض على قناة إم بي سي.

تم بث تقرير عن حفل الزفاف للمذيعة السعودية غادة مصلي، والتي تعمل في فريق البرنامج.

خلال المقابلة، أكدت أنها قابلت زوجها في قناة إم بي سي، وأنهما قد عقدا قرانهما بعد شهر واحد فقط من تعارفهما.

قدمت غادة شكرها للقناة ولجميع العاملين في البرنامج.

بعد تصريحات غادة بأنها قابلت زوجها في قناة إم بي سي، انتشر مقطع فيديو للمقابلة التي أجرتها معه في برنامج "صباح الخير يا عرب".

يعمل الزوج كمدير للطيران.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات الطريفة حول الفيديو، أبرزها: "استضافتها فتزوجها".