اليمن تعيش الصدمة بعد إشهار أول زواج مثليين ومنظمة دولية تنقلهما للخارج لحمايتهم من القتل.. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت منظمة دولية، نداء لجمع 10 آلاف جنيه استرليني، لاستكمال إجراءات سفر رجلين يمنيين أعلنا الزواج من بعضهما، وتمكنا من الهروب إلى دولة عربية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف - سويسرا مقرًا لها، إن الرجلين تمكنا من الهروب إلى مصر، بالتعاون مع جهات خارجية، وأطلقت حملة للتبرع لصالحهما.

وأكدت المنظمة، أنها قامت بالتنسيق الكامل وترتيب عملية نقلهما من بلد العبور (مصر) إلى بلد لجوء آمن؛ ليتمكنا من ممارسة حياتهما الزوجية وحريتهما في نمط الحياة ونوع الحب الذي اختاراه، حسب التقرير الذي نشرته "منصة قيم" المتخصصة في مراقبة أنشطة المنظمات في اليمن.

وبلغ ما تم جمعه ، حتى يوم الخميس الماضي،6877 جنيهًا استرلينيا، وتدفع تلك المبالغ في الغالب باسم (مجهول).

وتشير المنصة إلى رصد تبرع إحدى ناشطات الحركة النسوية من اليمن "لم تفصح عن اسمها" بمبلغ 100 (جنيه استرليني) !!