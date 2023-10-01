اتفرج شيخ سعودي يثير غضب الجميع .. اكل لحم الخنزير حلال وهذا الدليل!

الرياض - محمد الاطلسي - أوضح أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى حكم أكل اللحم الذي لا يُطهى جيداً أو ما يسمى بـ”ستيك”، مشيراً إلى أنه لا بأس به .

كما أشار العيسى خلال لقائه في برنامج بالتي هي أحسن إلى حكم أكل البطريق موضحًا أنه من ناحية الحكم الشرعي فهو طائر برمائي لا يفترس وإذا كان متاحاً فهو حلال.

وأكد أن لحم خنزير البحر حلال لأنه من صيد البحر وطعامه ، وإذا تحفظ الإنسان عن أكله لمجرد شبهة الاسم فهو تحفظ في غير محله.

وتابع أن الأدوية والمأكولات والشوكولاته التي بها نسبة ضئيلة من الكحول لا بأس بها كما لا يجوز التكلف بها وخاصة أن التحريم حكم شرعي والأصل في الأمور الحل والجواز ومشيرًا إلى أن عامة من يفتي اليوم من كبار العلماء يفتون بذلك.آ

وأشار إلى معلومة أنه لو وقعت نجاسة في ماء ولم توثر في طعمه ولا لونه ولا رائحته فإن الماء يبقى طهورًا بالرغم من وجود النجاسة فيه، مستدلًا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا كان الماء قُلتين لم يحمل نجسٍ" وفي أحاديث أخرى "لم يحمل الخبث"

والسبب أن النجاسة تلاشت فيه لكثرته مشيرًا أن حكم الخمر في الإسلام نجس وأن ماوقع عليه قليل من الخمر كحكم الماء الذي وقع عليه قليل من النجاسة، هو حلال.