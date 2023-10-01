تفاصيل صادمه لفتاة سعودية وقعت ضحية مدمن يعمل سائق بأحد تطبيقات التوصيل

الرياض - محمد الاطلسي - روى الدكتور سامي الحمود، مستشار في الإدمان، قصة فتاة وقعت ضحية مدمن سائق بأحد تطبيقات التوصيل.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: "الفتاة ركبت مع السائق، وكان مدمن ونظر إلى الفتاة بطريقة غير سوية، وفي نفس الوقت الفتاة لم تكن متزنة بشكل كامل، بسبب تعاطيها مشروب مسكر، ولكنها لم تفقد الوعي".

وأضاف:" السائق أعطى مياه وعصير للفتاة وفقدت الوعي"، مشيرا إلى أن الفتاة عندما عادت لوعيها وجدت نفسها برفقة السائق في مكان ما بمفردها، وقد حدث بينهما شيء غير جيد.

ولفت إلى أن الفتاة لا يمكنها أن تقدم شكوى ضده، لأنه تجرأ عليها بسبب الموقف الذي وضعت فيه نفسها.