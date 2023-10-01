الريال اليمني يفاجئ الجميع بسعر جديد امام العملات الاجنبية في عدن وصنعاء اليوم الأحد..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - شهد الريال اليمني اليوم السبت استقرارا نسبيا لليوم الرابع على التوالي في التعاملات الصباحية غير الرسمية بمدينة عدن، مسجلا 1445 لبيع الدولار الواحد، بينما تداول السعودي بين 379 و 381.

ورصد “مساحة نت” آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني في مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم السبت، 30 أيلول، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة.

أسعار الصرف:

أسعار الصرف في عدن

ـ الدولار الأمريكي”

الشراء: 1434 ريالا

البيع: 1445 ريالا.

ـ الريال السعودي:

الشراء:379 ريالا

البيع: 381 ريالا.

سعر الصرف في صنعاء

-الدولار الأمريكي:

الشراء:528 ريالا

البيع:536 ريالا.

ـ الريال السعودي:

الشراء:140.5 ريالات

البيع:141 ريالا.