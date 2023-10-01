ليست عربية.. دولة تفاجئ الجميع وتقيم مناسبة المولد النبوي بطريقة مشابهة لما حصل في صنعاء.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت دولة غير عربية استغراب الجميع بإقامة المولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلوات واتم التسليم، بطريقة مشابهة لما حصل في صنعاء اليمنية.

ونشر ناشطون صورا لاحياء بنغلادش مناسبة المولد النبوي لهذا العام 1445.

بنغلادش تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف على الطريقة اليمنية الحمدلله الذي هيأ لنا قيادة ربانية تشدنا إلى الله وإلى القرآن وإلى الرسول محمد صلوات الله عليه وآله وجعلت اليمن يتصدر شعوب الامة الإسلامية في إحياء المناسبة ومواجهة خطط اليهود الذين يعملون على فصل الامة عن منهج الله الحق pic.twitter.com/eoZuv07R5i— د. خالد الحوالي (@khaledalhawaly)