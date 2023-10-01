السعودية تكشف عن تقنية جديدة لضبط الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة.. لا هروب بعد اليلة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت المديرية العامة لحرس الحدود في السعودية، عن تقنيات جديدة لضبط الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، وتستخدم أيضاً للتصدي لمحاولات أمن الحدود في عبور الحدود إلى داخل المملكة.

جاء ذلك في المعرض الذي نفذت المديرية في تبوك، بهدف التوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وتتلقى الجهات الأمنية البلاغات من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

المعرض الذي يستمر حتى يوم (الاثنين) المقبل، سوف يستعرض أيضاً، جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة وطن بلا مخالف، والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

كما يتخلل المعرض توضيح العقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من.