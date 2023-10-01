السعودية.. الكشف عن مهنة بسيطة في المملكة تجعلك غنيا بسرعة لا تصدق.. هام للوافدين

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مواطن سعودي يدعى "جابر المطيري" عن الأرباح التي حققها من العمل في تطبيقات التوصيل والتي بلغت 1.5 مليون ريال سعودي وهو صاحب الأرباح الأعلى بين زملائه. وقال المطيري أنه بدأ العمل في طلبات التوصيل منذ عام 2011 واستمر لمدة أربع سنوات بإجمالي 16 إلى 17 ساعة باليوم. وأشار خلال لقاء له مع قناة "العربية".

إلى أن صاحب التطبيق يحصل على نسب عالية تصل ل 40 و 45 %، مضيفا إلى أنه يسعى للحصول على تمويل لفكرة تطبيق خاص بالهواتف المحمولة.

وأوضح أنه بدأ في إعداد التطبيق منذ عام 2011، وعمل تطبيق لجمع الأسر المنتجة في منصة واحدة، لتوصيل طلباتهم وعرض منتجاتهم، لتكون منتجاتهم برند عالمي بدلا من المحلي.

وحسب تقرير "القناة"، قضى جابر أكثر من عقدين من عمره في العمل بقطاع النقل من سيارات الأجرة التقليدية حتى انتقل إلى تطبيقات التوصيل وأنجز أكثر من 30 ألف رحلة ليحقق الرقم الأعلى بين أقرانه، وبلغت قيمة الرحلات النقدية مليون ونصف ريال.