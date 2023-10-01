الداخلية السعودية تعلن ترحيل هذه الفئات وعدم السماح بعودتهم للمملكة بشكل نهائي

الرياض - محمد الاطلسي - قالت وزارة الداخلية السعودية أنها مستمرة في تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، موضحةً إن الحملات الأخيرة حققت نتائج كبيرة .

واسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 13939 مخالف خلال أسبوع فقط.قالت وزارة الداخلية أنه وخلال الفترة من 27 يوليو حتى 2 أغسطس 2023، تمكنت الحملات الميدانية المشتركة من ضبط 7894 مخالفًا لنظام الإقامة، 3839 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2206 مخالفين لنظام العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 933 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، ومن بينهم 41% من اليمنيين، 58% من الإثيوبيين، و1% من الجنسيات الأخرى.

كما تم ضبط 8 أشخاص لضلوعهم في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم. وهناك حاليًا 37794 مخالفاً يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

التدابير القانونية للمخالفاتليست القوانين فقط هي التي تتطلب الالتزام، ولكن العقوبات التي تنتظر الذين يخالفون القواعد هي أيضاً صارمة. يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للأشخاص الذين يسهلون دخول المخالفين للمملكة، أو ينقلونهم داخلها، أو يوفرون لهم المأوى، أو يقدمون لهم أي نوع من المساعدة. بالإضافة إلى ذلك، يتم مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم في إيواء المخالفين، ويتم التشهير بالمتورطين.

وحثت وزارة الداخلية، الجمهور على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة. يمكن الإبلاغ عن المخالفات في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية على الرقم 911، وفي بقية مناطق المملكة على الأرقام 999 و996 تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.