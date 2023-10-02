تفاصيل هامة لجميع المقيمين الراغبين باستقدام عائلاتهم إلى المملكة السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت السعودية تفاصيل جديدة تهم المقيمين الراغبين باستقدام عائلاتهم إلى المملكة، موضحة رسوم الطلب والكيفية وفق آخر التعديلات على هذا التفصيل الذي يهم جميع المقيمين.

تبلغ رسوم الاستقدام 2000 ريال سعودي رسوم حكومية بالإضافة إلى 2000 ريال سعودي رسوم الدخول للمملكة العربية السعودية ، ويدفع المبلغ مرة واحدة عند الدخول للمملكة.

وأما طلب استقدام الزوجة فقط لأول مرة فإن يتم سداد 3 آلاف ريال سعودي.

ماهي شروط وأجراءات الاستقدام للعائلة داخل المملكة ؟

- يتم تقديم طلب الاستقدام آلياآ من خلال موقع منصة التأشيرات الإلكتروني التابع إلي وزارة الخارجية السعودية، وختمه ومصادقته بشكل إلكتروني من خلال جهة العمل أو الغرفة التجارية ولابد من كتابة البيانات باللغة العربية فيما عدا الاسم لو كان غير عربياً, - لايستطيع المقيم طلب استقدام ابنه الذي يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكبر من هذا العمر. - يجب أن يكون لدى المقيم صلاحية إقامة عند تقديم الطلب تزيد عن 90 يوماً. - سداد الرسوم الخاصة. - لا يتسطيع أن يستقدم المقيم أكثر من زوجة له. - يجب أن تكون من المهن التي يسمح لها بتقديم طلب استقدام.

ما هي المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية؟

- العاملون بالمجالات التالية: التسويق - المحاسبة - الوظائف الإدارية - الطب - الهندسة - التربية والتعليمآ بشكل عام وظائف الدرجة الأولى .

ماهي المهن غير المسموح لها بتقديم طلب زيارة عائلية؟

- العاملون بمجال الطبخ. - العمال الذين يعملون في النجارة.

- العاملون في السياقة. - العاملون في السباكة. - العاملون في الزراعة. - العاملون في النظافة.

عند تقديم طلب لاستقدام عائلة مقيم لغرض الزيارة أو الإقامة، يؤمل الانتباه للآتي :

تعبئة النموذج الخاص بالطلب سواءً للإقامة أو الزيارة مع ملاحظة استيفاء كافة البيانات بكل دقة، ومن ثم ختمها من ( صاحب العمل ) والتصديق من قبل الغرفة التجارية قبل تقديمها لإدارة شؤون الاستقدام.

توضيح أسماء الأشخاص المطلوب استقدامهم من واقع وثيقة السفر، مع إيضاح صلة القرابة لصاحب الطلب، على أن يقتصر ذلك على الزوجة والأبناء القصر.

في حال كون الزوجة أو الأبناء يحملون جنسية أخرى خلاف جنسية صاحب الطلب، أو كانت لهم جنسيات سابقة فينوه عن ذلك في الحقل المخصص لذلك الغرض.

إرفاق المستندات التالية: ( نسخة من الإقامة سارية المفعول، ومن جواز السفر، والمؤهل العلمي مع ترجمته باللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد بالمملكة إذا كان بغير اللغة العربية والجهة التي منحت الشهادة).

تسديد رسوم إصدار التأشيرة لدى أحد البنوك المعتمدة قبل تقديم الطلب، والالتزام التام بالوقت المحدد للزيارة والمغادرة، وإلا سوف يترتب عن ذلك مخالفة تستحق العقوبات المقررة نظاماً.