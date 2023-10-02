مسؤول قطري يكشف عن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية

الرياض - محمد الاطلسي - استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مكتبه بالديوان الأميري دولة الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيس الوزراء بالجمهورية اليمنية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا.

جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع في اليمن.

وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو التفاوض بين اليمنيين على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار 2216.

كما أكد معاليه على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب اليمن ودعمها المتواصل لشعبه الشقيق حتى يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار