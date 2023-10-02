السعودية تصدر بيانا رسميا على تجدد حرق نسخة من القرآن في السويد

الرياض - محمد الاطلسي - عقبت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على حادثة حرق نسخة من القرآن مجددا خلال مظاهرة في مدينة مالمو في السويد.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها: "أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء".

وأضافت: "جددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لكافة هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم".

وتابع البيان: "شددت الوزارة على مطالبة المملكة للسلطات السويدية بأهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية".