سيحدث مالم يكن في حسبانهم!..المقيمين في السعودية يعيشون في صدمة بعد هذا الإعلان العاجل

الرياض - محمد الاطلسي - قالت وكالة اسبوتنيك الفرنسية أن المملكة العربية السعودية أصدرت قرارات هامة بشأن المقيمين وتهدد بترحيلهم من المملكة بشكل نهائي.

واوضحت الوكالة أن السعودية "قرارات ضد المقيمين شملت عقوبات بالسجن والغرامة والترحيل".

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية إنها "أصدرت 12029 قرارا إداريا، ضد مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، شملت عقوبات بين السجن والغرامة المالية والترحيل".

وأكدت الجوازات على "جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل"، داعية إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أصدرت التأشيرات الإلكترونية للعمرة، وذلك في إطار جهودها لتيسير وصول المسلمين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الوزارة، قولها بأنه يمكن للمسلمين الحصول على التأشيرات الإلكترونية من خلال منصة "نسك"، حيث يمكنهم اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل بسهولة، والحصول على معلومات إثرائية وخرائط تفاعلية بعدة لغات على مدار الساعة.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للحاصلين على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول "شنغن" حجز مواعيد لأداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نسك قبل قدومهم إلى المملكة، كما يتاح لهم الاختيار بين خيارات الخدمات المختلفة بسهولة.

وتواصل وزارة الحج والعمرة تقديم تسهيلاتها لحاملي جميع أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات العائلية للمقيمين داخل المملكة، والتأشيرات الشخصية لأحد السعوديين، والتأشيرات السياحية الإلكترونية والمرور للزيارة، حيث يمكن لهؤلاء الحجاج أيضًا أداء مناسك العمرة والزيارة بسهولة من خلال تطبيق "نسك".

وتشمل التسهيلات تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63%، مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة المقدمة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد فترة التأشيرة من 30 إلى 90 يوما، وإلغاء الاشتراطات الصحية أو الحاجة لوجود محرم للمرأة، ويتاح للحجاج التنقل بكل سهولة داخل المملكة للاستمتاع بالتنوع الثقافي الفريد وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.