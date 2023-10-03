ولي العهد السعودي يصدر توجيهات عاجلة ترفع رأس العرب ..المفاجأة في التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - توقع ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي أن يتخذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موقف مشرف خلال الساعات القادمة بشأن مباراة نادي الإتحاد السعودي، و سباهان الإيراني التي تم إلغاؤها مساء اليوم من قبل الإتحاد الآسيوي لكرة القدم. بحسب ما رصده موقع “سبق الخليج”.

وكان من المقرر ان تقام مباراة إقامة المباراة بين اتحاد جدة السعودي ونادي سباهان الإيراني،مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا.

ورفض لاعبوا نادي الإتحاد السعودي النزول إلى ارضية الملعب بسبب تمثال قائد الحرس الإيراني قاسم سليماني في الملعب.

وقال أحد مراقبي اللقاء أن بعثة نادي الإتحاد السعودي أعطت المسؤولين في ايران مهلة نصف ساعة لرفع التمثال من الملعب لكنهم لم يستجيبوا لذلك، موضحاً أنه لم يكن من الممكن إجراء المباراة في مثل هكذا اوضاع.

موقف محمد بن سلمان

توقع مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي ان يتخذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موقف مشرف يرفع رؤوس العرب.

وتوقعت المصادر ان يقوم ولي العهد بتكريم نادي الإتحاد على موقفهم المشرف، كما توقعوا أن يصدر سموه توجيهات طارئة للإتحاد السعودي لرفع مذكرة احتجاج للإتحاد الآسيوي والمطالبة بمعاقبة النادي الإيراني الذي تصرف بطريقة غير أخلاقية وعمل على خلط السياسة بالرياضة وهو ما يرفضه الجميع.

بيان الإتحاد الآسيوي

وكان الإتحاد الآسيوي قد أصدر بيان أعلن فيه إلغاء المباراة التي كانت ستقام مساء اليوم الإثنين بين نادي اتحاد جدة السعودي.نادي سباهان الإيراني، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا.

وجاء في البيان: “تم إلغاء مباراة المجموعة C في دوري أبطال آسيا بين سباهان والاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة”.

وأضاف: “يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين”.

وختم: “سيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة”.