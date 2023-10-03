اليمن : لصان يسرقان رجل مُسن 35 ألف ريال سعودي داخل مركز صرافة في تعز.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تعرض رجل كبير السن في ريف محافظة تعز الجنوبي، خلال اليومين الماضيين، لعملية سرقة مبلغ مالي كبير بالعملة الأجنبية.

وتداول نشطاء محليون في منطقة النشمة بريف تعز، فيديو لشخص يقوم بسرقة رجل مُسن، مبلغ مالي وقدره 35 ألف ريال سعودي أثناء ما كان يقوم بإنهاء معاملة الاستلام من صرافة الحزمي.

وفي صورة أخرى، يظهر اللص الذي قام بنشل المبلغ من جيب الضحية داخل مركز صرافة الحزمي، بينما كان اللص الثاني يقف بالخارج ترقبا لحدوث أي شيء مفاجئ.

وبعد مرور يومين على حادثة السرقة، وقيام نشطاء مواقع التواصل بتداول ونشر صور اللصان، وصلت الأجهزة الأمنية في منطقة النشمة، إليهما.

وأظهرت صورة جديدة يوم الأحد، لأحد اللصوص مكبلا اليدين على متن طقم أمني بعد أن تم القبض عليه.