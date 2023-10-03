انت الان تتابع خبر "واحدة منهم خليجية".. عالم فضاء يحذر من كارثة مروعه سوف تمحي كل مكان تزروه ستحدث في 3 مدن عربية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر عالم الفضاء المصري، عصام حجي، من حدوث كارثة في 3 مدن عربية، بعد الدراسة الدولية التي أجريت بين جامعتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وميونخ في ألمانيا.

وقال حجي عبر حسابه على منصة X: "دراسة دولية مشتركة بين جامعتي كاليفورنيا وميونخ، حذرت من الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة لحدوث فيضانات في الإسكندرية ومدن ساحلية عربية أخرى".

وأضاف: "نحن نخسر المعركة ضد التغيرات المناخية التي تهدد الموارد المائية، الدراسات سلطت الضوء على المخاطر التي تواجه مدينة الإسكندرية في مصر، والمنامة في البحرين وطنجة بالمغرب".

وأشار عالم الفضاء إلى أنه، على الرغم من أن هذه المناطق " الإسكندرية والمنامة وطنجة" تبعد عن بعضها البعض آلاف الأميال، إلا أنها تواجه جميعها تهديدات مناخية مقلقة نتيجة قلة الوعي العام بهذه التهديدات المتزايدة.

وتابع أن المخاطر التي تواجهها المدن الساحلية في المناطق الجافه تحدث في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا، خاصة أن الإسكندرية والمنامة وطنجة، مدن تمثل أهمية كبيرة حيث تصدر موانئها موارد الطاقة الحيوية والسلع على مستوى العالم، إلى جانب كونها بوابة للإمدادات الغذائية الحيوية".

واختتم أن هذه المدن عرضة بشكل متزايد للفيضانات وتآكل السواحل، خاصة بعد سلسلة من مشاريع العمرانية التي نفذت على مدى العقد الماضي حيث أعطيت الأولوية لتوسيع الطرق السريعة والمناطق التجارية، من خلال ردم القنوات المائية المهمة التي كان لها دورًا اساسيًا في تنظيم حركة المياه خاصة عند حدوث العواصف أو السيول.