فرحة كبرى للوافدين في السعودية بعد حصولهم على حرية نقل الكفالة في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة جديدة تسهل عملية نقل كفالة العامل الوافد بدون الحاجة إلى موافقة الكفيل.

ويمكن للوافدين الآن تقديم طلب نقل الكفالة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وسيتمكنون من متابعة طلباتهم عبر الموقع أيضًا.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار جهود الوزارة لتحسين بيئة العمل وتطوير قطاع العمالة في المملكة، وتعزيز رؤية المملكة الاقتصادية 2030.

حيث تتضمن الخدمات الجديدة التي تقدمها الوزارة أيضًا، خدمة الاستعلام عن وافدين من خلال رقم الإقامة، وخدمة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة.

كما تتيح الوزارة الآن إمكانية نقل خدمات العامل الوافد إلى منشأة جديدة في بعض الحالات، مثل انتهاء إقامة العامل الوافد أو عدم دفع أجوره لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، دون الحاجة إلى موافقة الكفيل.

تتم عملية نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل عبر موقع وزارة العمل الإلكتروني، حيث يتم اختيار المنشأة الجديدة وإدخال رقم الإقامة الخاص بالعامل الوافد، وبعد القيام ببعض الخطوات والتأكد من تطابق الشروط والأحكام، يتم إتمام عملية نقل الكفالة بطريقة سهلة وبسيطة.

ويشترط في بعض الحالات وجود صاحب العمل في البرنامج الخاص بالنطاقات حتى يتمكن الموظف من نقل الكفالة.

تعتبر هذه الخدمات الجديدة نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات للمقيمين والمواطنين في المملكة، وتعمل على تحسين الحرية المهنية والاختيار للعمالة الوافدة، وتحقق رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع العمالة وجعل العملية أكثر شفافية وسلاسة.