في السعودية مختص سيارات يزيح الستارعن اسعد خبرلكل السعوديين..هكذا تستطيع اخذ سيارتين بسعر واحدة

الرياض - محمد الاطلسي - وثق المختص في مجال السيارات فيصل المعيوف، سعر شراء سيارتين من نوع مرسيدس جي كلاس G63 موديل 2023 وسيارة رينج روفر سبورت 2023 في أمريكا، كاشفًا عن فارق كبير في سعرهما مقارنة بالمتعارف عليه في السعودية والأسواق الخليجية.

وقال "المعيوف" في مقطع فيديو متداول، أن في أمريكا تستطيع أن تشتري سيارتين آخر موديل، بسعر سيارة واحدة بالخليج.

وأوضح المعيوف، أن في أمريكا سعر شراء مرسيدس جي كلاس G63 موديل 2023، وسيارة رينج روفر سبورت 2023من الوكيل أو من عند الموزع المعتمد، بسعر مرسيدس جي كلاس G63 في الخليج أو في السعودية.

وأضاف المعيوف مؤكدًا: من وكلائهم أو موزعينهم المعتمدين، تأخذ سيارتين بسعر سيارة.

وكشف المختص أن سعر سيارة مرسيدس جي كلاس G63 بـ 717 ألف، وسيارة رينج روفر سبورت 360 ألف ريال، ما يعني أن قيمة مجموع المبلغ مليون و80 ألف ريال تقريبا.