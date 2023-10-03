شابة سعودية تخترق الحاجز الأمني وتلحق بالأمير محمد سلمان والمفاجأة كيف كانت ردة فعله ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تفاجئ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند زيارته محافظة العُلا الشهر الماضي، بسيدة سعودية تنادي عليه من بعيد بإسمه بدون أي ألقاب، ورغم أن ولي العهد كان يستعد لركوب السيارة ومغادرة المكان إلا أنه عندما سمع صوت تلك السيدة تصرف بشكل مفاجئ بطريقة غير متوقعة لكنها نالت اعجاب واشادة الشارع السعودي.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسيدة سعودية نادت على الأمير محمد بن سلمان في محافظة العُلا، أثناء ما كان يستعد لركوب سيارته ومغادرة ذلك المكان، لكنه سمع صوت من بعيد يناديه "باب محمد بن سلمان"، فألتفت نحو الصوت وتوقف عن المغادرة حتى تصل اليه تلك السيدة.

وظهرت السيدة بالفيديو المتداول وهي تركض نحو سيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته الأخيرة لمنطقة العلا، وتنادي عليه: "بابا محمد بسلم عليك".

ورد الأمير محمد بن سلمان عليها بابتسامة ولوح لها بيده. ​