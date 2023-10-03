مفاجأة ضخمة لايتخيلها مخلوق من الملكه رانيا لعامل مطعم استقبلها بشكل حار.. وما أهدته له أذهل الصغير قبل الكبير!

انت الان تتابع خبرمفاجأة ضخمة لايتخيلها مخلوق من الملكه رانيا لعامل مطعم استقبلها بشكل حار.. وما أهدته له أذهل الصغير قبل الكبير! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول صور على وسائل التواصل الاجتماعي توثق لقاء الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله الثاني، بعدد من الشباب والشابات في أحد مقاهي العاصمة عمان. وتعكس هذه الحادثة تواضع ورقي الملكة رانيا.

وفقًا للتقارير، قابلت الملكة رانيا مجموعة من الشباب والشابات المتدربين في برنامج المنح الدراسية لعام 2020 في أحد المقاهي. وخلال اللقاء، التقط مصور الملكة صورة لها مع كوب القهوة الخاص بها، وكتب أحد العاملين على الكوب عبارة "مرحبًا بملكتنا الجميلة" مع إيموجي قلب أحمر.

وعبّرت الملكة رانيا عن إعجابها الشديد بالثناء والترحيب من العامل، وقامت بإرسال الصورة التي التقطها مصورها الشخصي إلى الموظف الذي صنع القهوة، وكتبت عليها بخط يدها "تحياتي جورج.. لقد جعلت يومي".

وعبّر الموظف عن امتنانه لرد الملكة وهدية له، وقال: "إنها لفتة جميلة من ملكتنا الجميلة التي تذكرت الشخص الذي صنع لها قهوتها". وأضاف: "بصراحة، لقد أضفت بهذا اليوم.. شكرًا لك جلالة الملكة".

تشتهر الملكة رانيا بالعديد من المواقف البسيطة المصحوبة بالتواضع، حيث لا يتردد رواد وسائل التواصل الاجتماعي في نشر القصص الموثقة عن صفات الملكة الكريمة.

قررت الملكة بشكل غير متوقع زيارة محل حلويات بسيط في وسط البلد، وقد تم توثيق هذه الزيارة في فيديو تم تداوله مؤخرًا.

عندما دخلت المحل، قامت الملكة رانيا بتحية صاحب المحل البسيط، الذي يدعى "أبو محمد"، وتحدثت معه عن منتجاته المميزة.

بلهجتها العامية، خاطبت الملكة المالك قائلة: "سمعت أن جوز الهند والهريسة عندكم أحسن شيء". وسألت الملكة عن سبب شهرة المحل، فأخبرها صاحب المحل بأنهم من المحلات القديمة التي تتمتع بخبرة تزيد عن 60 عامًا.

وفي لحظة رائعة، جربت الملكة إحدى المنتجات التي قدمها "أبو محمد"، وأشادت بها قائلة: "لذيذة جدًا"، مما يظهر تواضعها وتقديرها للمحل ومنتجاته.