عاجل .. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب في السعودية مع نهاية تعاملات اليوم

الرياض - محمد الاطلسي - متابعة أسعار الذهب تعد واحدة من اهم الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين في السعودية والدول الأخرى وخاصة المهتمين بشراء المعدن الأصفر حيث تعتبر خدمة أسعار الذهب واحدة من أهم الخدمات التي يحرص موقع «رواد الأعمال» على تقديمها للقراء يوميًا؛ حيث يعرض قائمة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023م.

شهدت أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا بأسواق المال في المملكة خلال تعاملات اليوم، وجاء متوسط الأسعار كما يلي: