عاجل: للسعوديين توخوا الحذر... تطبيق شهير يتجسس على المكالمات والرسائل لا تتركه دقيقة بهاتفك؟!

الرياض - محمد الاطلسي - حذر خبراء من تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية يقوم بالتجسس على المستخدمين، عقب اكتشاف أن التطبيق يعمل بشكل غير قانوني ويقوم باختراق خصوصيات المستخدمين من مكالمات ورسائل.

وجاء ذلك التحذير من الكثير من خبراء الأمن السيبراني حرصًا على توفير الآمان والخصوصية لمستخدميه، خاصةً في ظل انتشار العديد من تطبيقات التجسس.

الذكية يقوم بالتجسس على المستخدمين، عقب اكتشاف أن التطبيق يعمل بشكل غير قانوني ويقوم باختراق خصوصيات المستخدمين من مكالمات ورسائل.

وجاء ذلك التحذير من الكثير من خبراء الأمن السيبراني حرصًا على توفير الآمان والخصوصية لمستخدميه، خاصةً في ظل انتشار العديد من تطبيقات التجسس.هذا وحذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي الأندرويد من أن أحد التطبيقات الموجودة على الهاتف ينتهك الخصوصية، ناصحين بحذف تطبيق “iRecorder” على الفور لأنه يقوم على تسجيل الشاشات، حيث يصفونه بأنه يسرق بذكاء الملفات والصور.

إلى جانب ذلك، يقوم التطبيق باستخدام الميكروفون كل 15 دقيقة لأغراض غير معروفة وليست قانونية، وأكد مستشار الأمن السيبراني “جاك مور” أنه من المثير أن التطبيق اجتاز الاختبار الأولي للدخول على متجر Google Play، غير أن التحديثات هي التي تحمل النشاط الضار، بالرغم من حذف التطبيق من جوجل بلاي.

هذا ويوصى بإلغاء تثبيته نهائيًا من الهواتف المحمولة، مع الابتعاد نهائيًا عن تحميله من أي منصة على جوالك، منعًا لتعرض معلوماتك وبياناتك وملفاتك للتجسس والسرقة.

مع ضرورة متابعة تنبيهات وتحذيرات خبراء الأمن السيبراني باستمرار في ظل انتشار العديد من البرامج والتطبيقات الخبيثة التي تعرض حساباتك للسرقة.