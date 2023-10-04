الجوازات السعودية تحذر كل من يحمل تأشيرة زيارة عائلية من الوقوع بهذا الخطأ.. سيتم ترحيله فوراً

الرياض - محمد الاطلسي - المُديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية هي ضِمن القطاعات التابعة لـ”وزارة الداخلية” السعودية،وقد تسأل أحد المواطنين في السعودية عن حقيقة غرامة التجديد وجاء سؤاله كالأتي “عندي عامل تربية مواشي انتهت إقامته قبل 4 أيام وجددت إقامته وسحبوا مني 1600 ريال.. لماذالترد عليه إدارة الجوازات في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”وقالت “تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و ١٠٠٠ ريال في حالة التكرار”

وقد أصدرت إدارة الجوازات تنويها بخصوص غرامة تأخير تجديد هوية المقيم.

وفي هذا السياق، كشفت الإدارة العامة للجوازات، في وقت سابق، إنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم.

وأوضحت الجوازات أنه ستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر ومنصة مقيم؛ بحسب حاجة صاحب العمل لمدد .

ومن جانبها أيضاً أشارت “المُديرية العامة للجوازات” السعودية أن ضوابط تمديد الزيارة المتعددة تتعلق بضرورة الالتزام التام بشروط التأشيرة والمغادرة قبل أن تنتهي صلاحية التأشيرة، وعلى هذا السياق أيضاً أشارت “الجوازات” إلى أن قيمة غرامة تأخير تجديد تأشيرة الزيارة العائلية تكون يتم فرضها بعد انتهاء صلاحية السريان بـ3 أيام.

كم رسوم استخراج تأشيرة زيارة عائلية؟يتم تحديد قيمة رسوم “تأشيرة الزيارة العائلية” وفقاً للمُدة التي سوف يتم تجديدها، وتكون الرسوم كالآتي:

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمُدة 14 يوم 300 ريال سعودي

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمُدة 90 يوم 600ريال سعودي

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمُدة 180 يوم 3,000 ريال سعودي