تحول كبير في السعودية.. إقامات دائمة مجانية لهذه الفئات من المغتربين بدءًا من 2024!..اتفرج هل انت منهم؟

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت وزارة الداخلية السعودية بأنها ستعفي بعض الفئات من الوافدين من الرسوم المرتبطة بتجديد الإقامة، بدءًا من العام 1444/2023، ووفقا للإعلان، سيتاح لهذه الفئات تجديد إقاماتهم دون تكلفة أو رسوم إضافية.

تشمل الفئات المستفيدة من الإعفاء، بين أخرى:

الجنود المتدربين في المواقع الأمنية بالمملكة - النساء الأجنبيات المتزوجات من المواطنين السعوديين - الأفراد المتعاقدين مع الهيئات الحكومية - العاملين في السفارات وحاملي الباسبورتات الدبلوماسية - العمالة المنزلية، العمالة الزراعية، الرعاة والسائقين تحت كفالة فردية - الأفراد المقيمين في التبعية من الزوجات والأبناء

مع الإعفاء، يجب على الوافدين التقيد بالإجراءات الروتينية لتجديد الإقامة، والتي تشمل:

- الحفاظ على جواز السفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ثم التحقق من وجود الوافد في المملكة أثناء عملية التجديد، وتسديد أي مخالفات مرورية، إذا كانت موجودة، والتأكد من عدم وجود تقارير عن هروب أو غياب عن العمل

بالنسبة للإقامة، يمكن للمقيمين الحصول على إقامة صالحة لمدة عام، والتي يمكن تجديدها لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام من تاريخ الإصدار، وبالنسبة للأفراد الذين يعتمدون على الوافد، يجب على أولئك الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر التقدم لإدارة الجوازات للحصول على إقامة مستقلة عن الأب.