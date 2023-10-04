هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ .. دار الإفتاء المصرية تثير مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد الاطلسي - أبدتعليهم، ويشعرون بمن يزورونهم، رغم أن ذلك من الأمور الغيبية.

وقالت دار الإفتاء في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا ردا على سؤال "هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟" إن "سماع الأموات كلام زائريهم من الأحياء من الأمور الغيبية".

وأضافت في منشورها: "وقد كثر الخلاف بين العلماء حولها، والقدر المتفق عليه فيما بينهم، هو ما ورد النص بشأنه من سماع السلام عليهم، والشعور بالزائر لهم، وسماع قرع نعال المشيعين إذا ولوا منصرفين من دفنه".

وختمت دار الإفتاء منشورها قائلة: "أما ما عدا ذلك فالأموات ليسوا على حالة واحدة".