بطريقة صادمة .. شاب عربي ينتقم من أجمل مذيعة عربية شهيرة لرفضها هذا الأمر

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت تقارير إعلامية، أن شاباً مصرياً أقدم على فبركة صور لإحدى المراسلات وابتزها بها بغية إجبارها على الارتباط به، بعدما رفضته سابقا.

حيث تقدمت فتاة تدعى شيماء يونس وهي مراسلة بإحدى القنوات، ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية) اتهمت فيه شابا بتهديدها عن طرق فبركة صور خاصة بها ومحاولة إجبارها على الارتباط به، وفقاً لـ”القاهرة 24″.

وأوضحت شيماء أن الشاب المجهول أنشأ حسابات مزيفة عبر منصة “فيسبوك” تخطى عددها الـ 3000 حساب حملت جميعها صورتها وبياناتها الشخصية، وأرسل لها رسائل تهديد، وبدأ في نشر فيديوهات وصور مفبركة لتشويه سمعتها مرفقة بعبارات خادشة للحياء لابتزازها.

وأضافت شيماء، أن المبتز المجهول طلب منها الدخول في علاقة والارتباط به وسماع وتنفيذ ما يطلبه منها، وعندما رفضت تنفيذ طلباته وعدم مبالاتها بتهديداته انتحل شخصيتها وأنشأ صفحات وهمية تحمل اسمها وشرع بمراسلة أصدقائها وأفراد عائلتها وأرسل لهم فيديوهات وصور مفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي وأخبرهم بأنها زودته بتلك الصور والفيديوهات شخصياً.