اتفرج بالفيديو .. لاعب سعودي شهير يثير ضجة كبيرة بعد قيامه بهذا الأمر الصادم مع عاملته المنزلية والجمهور يعلق "كانت بلقيس لها بعد نظر " !

الرياض - محمد الاطلسي - نشر لاعب الاتحاد السابق نايف هزازي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على منصة "تيك توك" أثناء تواجده داخل المطبخ في منزله مع العاملة المنزلية، وبينما هو يتحدث كانت تقوم العاملة بإعداد وجبة الإفطار له.

وتدخل هزازي في صنع الإفطار، حيث وجد العاملة تُعد له بيضتين فقط، وتحدث معها قائلاً: "ليش بيضتين، لازم ثلاثة، لازم أربعة"، وباغتها هزازي أثناء حديثه عندما قام بكسر البيضة على جبهة العاملة المنزلية مما تسبب في دهشتها.

وانتقد عدد من متابعيه طريقة تعامله مع العاملة المنزلية ومحاولة استغلالها في البث عبر حسابه على منصة "تيك توك"، وجاءت بعض ردود الأفعال من المتابعين على المقطع، حيث ذكر أحدهم أن بلقيس كان لديها بعد نظر، وتساءل البعض الأخر كيف أصبح هذا لاعب.