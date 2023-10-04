خطر قاتل.. السعودية تحذر من خطورة استخدام هذه المادة في تحضير الطعام وخاصة المندي

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذيراً بشأن مخاطر وأضرار الاستخدام الخاطئ وغير الملائم لمادة رقائق الألمنيوم (القصدير) في تحضير وإعداد الطعام أو حفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة وعادة ما تستخدم هذه المادة في تحضير المندي والحنيذ بشكل كبير.

وحذرت الهيئة من استخدام القصدير مع درجات الحرارة العالية داخل الأفران أو عبر تعريضه للهب بشكل مباشر أو داخل أفران الميكروويف، مشيرة إلى أن هذا الاستخدام الخاطئ قد ينتج عنه تفاعلات ضارة قد تلحق الضرر بالأطعمة وبمن يتناولها بعد ذلك.

ونبهت الهيئة الغذاء والدواء في بيان لها اليوم إلى ان الإستخدام الخاطئ وغير الملائم لمادة (القصدير) في طهي الطعام أو تسخينه، وكذلك استخدامه في حفظ وتغليف الأغذية المملحة أو ذات الحموضة العالية قد ينجم عنه العديد من المخاطر والأضرار، ونصحت باقتصار استخدامه على حفظ وتغليف الأطعمة الجافة فقط.