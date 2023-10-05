ظهر في ملهى ليلي .. السعوديين يشتاطون غضبا بعد ظهور أمير سكران في هذه الدولة !

الرياض - محمد الاطلسي - تعرض المسلسل الكوري الشهير "ملك الأرض King the Land" لموجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية ودول الخليج ، حيث وصفه المتابعون بأنه يسيء للعرب.

وتظهر في الحلقتين 7 و8 من المسلسل شخصية الأمير العربي سمير، وهو زير نساء ويتناول الكحول. وارتدى الممثل الذي أدى الدور الزي العربي الخليجي، وكان صحبة فتيات في إحدى الحانات.واعتبر العديد من النشطاء أن المسلسل يروج للعرب بشكل سيئ، كما أن اختيار ممثل هندي لتأدية الدور لم يكن أمرا مستحبا، الأمر الذي دفع فريق الإنتاج لإصدار بيان أوضح فيه أن الشخصيات والمناطق وأسماء الأماكن التي تظهر في الدراما هي وهمية ومن نسج الخيال.

كما قال البيان إنه لم يكن هناك أي نية لتشويه ثقافة معينة، لأن فريق الإنتاج يحترم الثقافات المختلفة.

يذكر أن المسلسل يتناول في إطار من الرومانسية، قصة شاب يدعى "وون" يتعرض لضغوطات من عائلته للاندماج في مهام عمله. بينما تثير موظفة جديدة استياءه، وتتوالى بعدها الأحداث المثيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الدراما الكورية اكتسحت خلال السنوات الأخيرة الساحة العربية، حيث تحضى بمتابعة واهتمام كبير خاصة في صفوف المراهقين.