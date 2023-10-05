ابكت كل العراقيين .. ماهي المفاجأة التي فجرها فيصل القاسم عن الرئيس الراحل"صدام حسين" ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم معلومة مثيرة عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال “القاسم” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: تأمل شيعة العراق خيراً بسقوط نظام صدام حسين واستلام السلطة من قبل المعارضة الشيعية العراقية التابعة لإيران عام 2003.

وأضاف: لكننا نرى بأن شيعة العراق اليوم يحنون لأيام صدام والنظام السابق ويذكرونه بالخير .. لكثرة الجوع والفقر الذي عاشوه ، ولأنهم صاروا ملطشة عند الذيول الإيرانية بالعراق."

ويسألونك عن صفقة القرن…هل تعلم أن صفقة القرن ربعها فلسطيني وثلاثة أرباعها عربي…أليس تدمير سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان جزءاً لا يتجزأ من صفقة القرن؟ لماذا لم تظهر الصفقة إلا بعد تدمير المنطقة.