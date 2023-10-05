حيوان مفترس يُهاجم أسرة يمنية في المحويت لتحدث مفاجأة في النهاية (صور)

الرياض - محمد الاطلسي - هاجم ضبع مفترس، أسرة يمنية في وادي سمع، بمديرية الخبت التابعة لمحافظة المحويت، شمال غربي اليمن، بطريقة وحشية كاد أن يلتهمهم، لولا تمكن الأب في اللحظات الأخيرة بالقضاء عليه. وفي التفاصيل قالت مصادر محلية إن المواطن ويدعى عبدالله قزان، ذهب مساء أمس الأول، لمورد المياه في الوادي، حاملا بندقيته، ليتفاجأ بضبع مفترس يهجم عليه محاولا افتراسه. وقام المواطن بإطلاق النار على الضبع وأصابه في رجله، لكن الأخير هجم عليه بشدة وعض يده، وخاض معه عراكًا مريرا رأى الموت أمام عينيه، وأطلق رصاصتين كانتا متبقية في بندقيته لكنها لم تُصب الضبع. تقول المصادر المحلية بأن المواطن قزان، واصل خوض العراك مع الضبع والصراخ طالبا النجدة، فتوجه ابنه أخيه وابنة أخيه، لإنقاذه لكن الضبع هاجمهم وعض البنت في رجلها والابن في يده، وخاضع الثلاثة صراعا مع الضبع محاولين إبعاده دون جدوى. وأضافت المصادر أن حسن شقيق عبدالله قزان، سمع الصراخ، وهب ببندقيته لنجدة شقيقه وولديه، وأطلق رصاصة نارية على الضبع تمكن فيها بإصابته إصابة مباشرة على رأسه أردته قتيلًا. وذكرت بأن الأسرة جرى إسعافها إلى مستشفى حجة، لقربه من مستشفى المدينة، ويجري مداواتهم.