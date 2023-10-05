فاجعة كبيرة يعيشها المغتربين في السعودية حولت احلامهم الى رماد ..قرارات تجبرهم على الرحيل!

الرياض - محمد الاطلسي - في إطار جهودها لتحقيق التكافؤ الاجتماعي بين مواطنيها وتوفير فرص العمل للجميع، قامت المملكة العربية السعودية بتحويل العديد من المهن إلى توطين مهن محلية خلال السنوات الأخيرة.

وتم ذلك من خلال إصدار قرارات وزارية من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية.

تم توطين مجموعة متنوعة من المهن في عام 2023، حيث تضمنت هذه القرارات تحويل مهن إدارة المشاريع بمختلف مستوياتها (مدير إدارة المشاريع وأخصائي إدارة المشاريع)، بالإضافة إلى مهن المشتريات والمبيعات. كما شملت المهن المتعلقة بمنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، بالإضافة إلى أنشطة التزيين والخياطة النسائية.

هذه الخطوات تهدف إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة مشاركتهم في سوق العمل المحلي، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

مراحل توطين الوظائف

المرحلة الأولى: في هذه المرحلة، يجب أن يكون 35٪ من إجمالي عدد الأشخاص الذين يعملون في وظائف إدارة المشاريع في الشركة من المواطنين.

المرحلة الثانية: بعد ذلك، يجب أن يرتفع هذا الرقم إلى 40٪.

هذا القرار ساري المفعول على جميع الشركات الخاصة التي تعمل في السوق السعودي وتوظف ثلاثة أو أكثر من الأشخاص في وظائف إدارة المشاريع. يجب أن تكون الحد الأدنى للأجور لهؤلاء المواطنين 6 آلاف ريال.

توطين الوظائف والأنشطة:

تم أيضًا توطين بعض وظائف “المشتريات” بنسبة 50٪ للشركات التي توظف ثلاثة أو أكثر من الأشخاص في وظائف المشتريات. هذه الوظائف تشمل:

مندوب المشتريات.

مدير العقود.

أخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة.

أخصائي المناقصات.

أخصائي المشتريات.

بالنسبة لوظائف المبيعات، تشمل:

مدير المبيعات.

مدير المبيعات الداخلية.

خدمة العملاء.

أخصائي براءات الاختراع.

خبير التسويق والمبيعات.

بائع الآلات الطابعة والنسخ.

بائع الحواسيب.

مندوب المبيعات.

مدير مبيعات التجزئة.

مدير مبيعات الجملة.

أخصائي تجاري.

أخصائي المبيعات.

تم توطين خدمات أنشطة الشحن في منافذ تقديم الخدمات اللوجستية ووسطاء الشحن بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل، حيث تم توطين ما مجموعه 14 نشاطًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت. وقررت الوزارة أن يكون هناك عاملة سعودية واحدة على الأقل في المهن الفنية في المنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أما فيما يتعلق بأنشطة البريد ونقل الطرود، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتوطين هذه الأنشطة، حيث سيتم توطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 50% في جميع المنشآت المرخصة بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل. وسيشمل ذلك قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية للمرحلة الثانية اعتبارا من تاريخ 2023/04/01، بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن والأنشطة. وستشمل المرحلة الثانية توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80%، بالإضافة إلى توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50%، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتعهدت وزارة الموارد البشرية بتقديم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، وذلك بالإضافة إلى استفادتها من برامج دعم التوطين وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بإصدار أدلة إجرائية توضح تفاصيل توطين المهن والأنشطة وكيفية تنفيذها، وشددت على ضرورة الامتثال لهذه القرارات من قبل المنشآت لتفادي العقوبات النظامية المنصوص عليها.