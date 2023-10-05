غضب إيراني كبير..لن تصدق ماذا فعل رونالدو بالسجادة الفاخرة التي تلقاها هدية في ايران؟..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - بعد ان تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي هدية خاصة من نادي بيرسبوليس الإيراني فور وصوله للعاصمة طهران وهي كانت عبارة عن سجادة فاخرة اظهر مقطع فيديو نشر اليوم انه فرش بها غرفة في منزله.

وكانت بعثة نادي النصر زارت طهران، يوم 18سبتمبر 2023، من أجل مواجهة بيرسبوليس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، بدوري أبطال آسيا.

وحصل رونالدو، على سجادة إيرانية فاخرة، وذلك كنوع من التقدير والترحيب بالأسطورة البرتغالي.

هذه السجادة من نوع الحرير المصنوع يدويًا، ويصل سعرها إلى 300 ألف ريال، وتصنع في مدينة قم جنوب العاصمة ويقدم للضيوف المهمين خلال زيارتهم إلى إيران منذ زمن قديم مثل الزعماء ورؤساء الدول والشخصيات المعروفة.

واظهر مقطع فيديو وصور نشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي ان رونالدو فرش غرفة في منزله في الرياض بالسجادة الايرانية الفاخرة وهو واقف عليها.