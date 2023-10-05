انت الان تتابع خبر صدمة من العيار الثقيل بعد "فضح" هذا السر عن الملكة رانيا والملك الاردني عبد الله.. لن تصدق ماهو؟تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت الملكة رانيا عبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في 31 أغسطس الماضي بعيد ميلادها الثالث والخمسين.

واقتبست الملكة رانيا، عبر حسابها على "إنستجرام"، كلمات من أغنية المطرب المصري أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده"، التي أصدرها العام الماضي، وأصبحت معتمدة في المناسبات السعيدة.ونشرت الملكة رانيا مجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلادها، ظهرت في إحداها رفقة فريق عملها، مع تعليق: "إيه الناس الحلوة دي.. شكرًا لأحلى فريق على هالمفاجأة"

تزوج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993 قبل توليه العرش، واشتهرت الملكة بلقب ملكة الأردن بعد عدة أشهر من تتويج زوجها في عام 1999.

كان حفل زفافهما حدثًا أسطوريًا، حيث جاب الثنائي شوارع العاصمة الأردنية عمان بعد عقد القران، وكان الملك يرتدي بدلته العسكرية بينما كانت الملكة ترتدي فستانًا قصير الأكمام من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد.

فارق العمر بين الملكين

التقت الملكة رانيا بالأمير عبدالله، نجل الملك حسين، خلال حفل عشاء في يناير 1993، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 23 عامًا بينما كان الأمير عبدالله يبلغ من العمر 31 عامًا.

بعد شهرين من اللقاء، أعلن الثنائي خطبتهما وتمت المراسم الزواجية بعد ستة أشهر في 10 يونيو 1993. وأنجبا أربعة أبناء هم الأمير الحسين ولي العهد، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم.