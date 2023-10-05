اوجع قلوب اليمنيين ..اتفرج ماحدث لمغترب يمني في السعودية ووردة فعل صادمة للعاملين جواره

الرياض - محمد الاطلسي - نشر إعلامي سعودي، فيديو مؤلم على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة سقوط رافعة في محل صيانة سيارات، على جسد مغترب يمني يعمل في منطقة الجوف السعودية، بدومة الجندل، ووفاته، أثناء عمله تحتها .

ويظهر في الفيديو الذي نشره الناشط الإعلامي "مبارك آل مبارك" المقيم اليمني يعمل تحت رافعة السيارات، فسقطت عليه، متسببة بوفاته.

وعلق آل مبارك على الفيديو بالقول: "هذا المقطع حصل لأحد الإخوان اليمنيين يعمل وسقطت عليه رافعة اسأل الله أن يرحمه العظة من هذا الفيديو عدم الإقتراب من الرافعات والحذر سواء كنت تعمل او لصيانة سيارتك".

وتفاعل المئات مع المقطع، داعين بالرحمة للمتوفي، وبعضهم انتقد ردة فعل العاملين جواره الذين تعاملوا بارتباك، فيما اعتبر آخرون ذلك طبيعيًا كون الصدمة كبيرة.

وبقي الأشخاص المتواجدين معه بالمكان نفسه، متفرجين بعد رفع الرافعة، حتى يستدعوا الإسعاف، ما أثار انتقاد بعض المعلقين على المقطع، بينما رآى آخرون أن الخوف من التصرف الخاطئ قبل التدخل الطبي قد يؤدي لوفاة المصاب، دفعهم للتفرج وانتظار الإسعاف.

وبحسب آل مبارك، فقد توفي المقيم اليمني، جراء الحادثة الأليمة.