سعودي تزوج عروستين في ليلة واحدة وليلة الزفاف اكتشف سر صادم جعله يقهر ويندم طول حياته

الرياض - محمد الاطلسي - حالة زواج هي الأولى من نوعها شهدتها قاعة أفراح في محافظة الطائف السعودية تمثلت في زفاف رجل سعودي على عروسين تم زفافهما عليه في ليلة واحد بحضور عدد من المدعوين من أهل العروسين وأهل العريس والأصدقاء والمقربون الذين ظل حديثهم يدور حول هذه المناسبة من حضورهم حتى مغادرتهم القاعة.

ويرجع السبب في ذلك وفقا لصحيفة الجزيرة إلى أن العريس وعروسه الأولى لم يتمكنا من الإنجاب منذ بداية زواجهما الذي بدأ منذ أكثر من 5 سنوات برغم أنهما طرقا كل السبل من أجل تحقيق ذلك الحلم، فقرر بالاتفاق مع زوجته أن يتزوج عليها ووافقت على ذلك وأكثر من ذلك ساعدته على اختيار العروس المناسبة، وبعد العثور على العروس المناسبة تمت الخطبة وعقد النكاح وتحديد موعد الزواج.

وقبل الاستعدادات لإتمام الزواج ظهرت علامات الحمل على الزوجة الأولى التي طلبت من زوجها المخلص أن يكمل مشواره وزواجه الثاني، وظهرت في المنصة مرتديه فستان العرس إلى جانب العروس الجديدة في الوقت الذي لفتت فيه انتباه المدعوات في هذه المناسبة التي لم يشاهدن مثيلا لها من قبل.