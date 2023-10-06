اتفرج بالفيديو .. الفنان المصري كريم عبدالعزيز وهو مكبل اليدين والقدمين لحظة إعلان تأييده للرئيس المصري

الرياض - محمد الاطلسي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري كريم عبدالعزيز وهو مكبل اليدين والقدمين لحظة إعلان تأييده للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال كريم عبد العزيز خلال الفيديو: "أؤيد وأرشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، لما بدأه من مشروعات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع للمواطن المصري".

وتعود حقيقة الفيديو إلى أن معارضين للرئيس المصري في الخارج والهاربين، قاموا باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشر فيديو مركب للفنان المصري كريم عبد العزيز وهو مكبل في عمود ويتحدث عن دعمه للرئيس المصري، وبجانبه المدون الشهير بـ"جو" المعروف بمعارضته للرئيس المصري مكبلا بجانبه أيضا.

وشارك عدد من المعارضين فيديو المدون "جو" تحت عنوان "طريقة الاختيار في الوطن العربي"، فيما هاجم المؤيدون للرئيس المصري استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الواقع والفيديو الحقيقي.