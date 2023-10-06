قاضي يمني ينجو من محاولة إغتيال بالرصاص بعد خروجه من صلاة الجمعة (الاسم+تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - نجا قاضي يمني في العاصمة صنعاء، من محاولة إغتيال بالرصاص بعد خروجه من صلاة الجمعة.

وأفادت مصادر محلية وقضائية لـ " المشهد اليمني"، بإصابة القاضي خالد الأثوري، رئيس المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بأربع طلقات نارية.

وبينت المصادر أن الاثوري تعرض لمحاولة إغتيال من قبل مسلح أثناء خروجه من صلاة الجمعة، بحي الجراف.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من سلطات جماعة الحوثي بشأن الحادثة.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا انفلات أمني وجرائم قتل متكررة، وسط تكتم إعلامي تفرضه الجماعة.