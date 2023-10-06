الرياض - محمد الاطلسي - الداخلية السعودية تعلن عن عقوبة 100 ألف ريال والترحيل الفوري لهذه الفئة من الوافدين.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن عقوبات جديدة بحق الوافدين والمقيمين الذين يعملون لحسابهم الخاص داخل المملكة والمنشآت التي تقوم بتشغيلهم في الأراضي السعودية.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ المنشآت التي يُثبت قيامها بتشغيل وافدين يعملون لحسابهم الخاص أو مخالفين لأنظمة الإقامة المعمول بها في المملكة أو يعملون لدى الغير ستفرض عليها عقوبات صارمة.

وأشارت الوازرة إلى أنّ العقوبات التي ستتكبدها المنشآت التي يُثبت قيامها بهذه الأشياء هي فرض غرامة مالية عليه تصل إلى 100 ألف ريال سعودي إضافة إلى بعض العقوبات الرادعة الأخرى.

وأضافت الوازرة أنّه سيتم حرمان المنشآت التي تتورط في هذه المخالفات من استقدام العمالة لمدة خمس سنوات متواصلة إضافة إلى سجن مدير المنشآة لمدة عام كامل.

وقالت الوزارة إنّ الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص أو المخالفين لأنظمة الإقامة أو الذين يعملون لحساب الغير فإنّهم سوف يواجهون الترحيل بشكل فوري.