اتفرج الأعجوبة .. اختبار "ماء زمزم" تحت المجهر يكشف أمر مذهل لا يصدقه العقل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت المهندسة الوراثية التركية “ديلارا ساري”، عن قيامها بتجربة علمية قالت إنها أجرتها على ماء زمزم تحت المجهر وذهلت بما رأته.

وظهرت المهندسة التركية في مقطع فيديو نشرته صحيفة “يني شفق” التركية وهي تقول إنها ستقوم بفحص ماء زمزم تحت المجهر.

واستدركت أن مشهد الماء جميل وقد نظرت إليه قبل قليل –تقصد من خلال المجهر-، وأضافت أنها قامت بتبخير ماء زمزم وكانت النتيجة عثورها على بلورات رائعة بين الحبيبات.

وتابعت أن “ماء زمزم غني بالمعادن وما تشاهدونه أكبر دليل” وهو يحوي على المغنسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، ويحتوي على 10 أضعاف ما هو موجود في المياه المعدنية العادية. حسب قولها.

ويحتوي ماء زمزم كذلك على الفلورايد الذي يستخدم في معاجين الأسنان ويقويها وله فوائد كثيرة للجلد ولأعضاء الجسم.

وقالت المهندسة إنها فوجئت كثيراً بما شاهدته وكان أمراً لا يصدق بالنسبة لها وبدا الماء من خلال المجهر في غاية الجمال.

و“ماء زمزم” هو واحد من المعالم البارزة في شعائر الحج والعمرة في الإسلام، ويُقبِل على الشرب والوضوء منه ملايين الحجاج والمعتمرون كل عام.

ويعود تاريخ تدفق مياه بئر زمزم الذي يقع على بُعد 21 مترًا شرقي الكعبة، إلى زمن إسماعيل بن إبراهيم -عليهـما السلام-. وسمّي بهذا الاسم لأن السيدة هاجر كانت تجمع مياه النبع بيدها فتزمّه زمًّا، ولذلك سميّ “بئر زمزم”، وذلك لشدّة قوّة الماء الذي خرج.