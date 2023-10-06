السعودية .. إطلاق قرارات جديدة لجميع المقيمين والعمالة الوافدة في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أنشأت المديرية العامة لــ الجوازات السعودية آلية لاعتماد وتعديل الصور الموثقة في جواز السفر في حالة الإصدار أو التجديد.

وردا على سؤال من مواطن سأل عن إمكانية تغيير الصورة في جواز السفر بعد عملية الفك ، أوضحت المديرية العامة للجوازات آلية التوفيق وتغيير الصور الموثقة في جواز السفر عند الإصدار أو التحديث.

ورد مكتب الجوازات العام: عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم اعتماد الصورة الوثائقية في النظام الآلي ، وإذا كنت ترغب في تغيير الصورة يرجى الاتصال بقسم الإحصاء الحيوي لتغيير الصورة في سجل التسجيل الحيوي الخاص بك. يمكننا خدمتك.

ما هي خدمة تواصل من الجوازات السعودية

كشف المكتب العام للجوازات عبر حسابه الرسمي على تويتر عن مزايا خدمة تواصل والخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

وحددت جافازات على وجه الخصوص أن خدمة تواصل تتيح لجميع متلقي خدمات جوازات السفر معالجة السجلات وحل المشكلات الفنية التي تمنعهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

وأضافت في الإنفوجرافيك على تويتر ، أن خدمة توصّل تساهم في حل مهام الجواز الفني التي لا يمكن تنفيذها على منصة أبشر ، وتشمل 12 خدمة ، وهي:

1- جواز السفر السعودي وتصريح السفر.

2- إجراءات تحديد مقيم في المملكة.

3- الخدمات الشريكة والمكفولة.

4- إجراءات التحقق من هوية مقيم خارج المملكة.

5- تأشيرات الخروج والعودة النهائية.

6- تأشيرات الزيارة.

7- تمديد الزيارة للأشقاء اليمنيين.

8- استمرار الزيارة للأخوة السوريين.

9- تحويل الخدمات.

10- تعديل المهن.

11- تجديد جواز السفر وتجديده.

12- التواصل.

أعلنت جافزات مؤخرًا عن تغيير اسم خدمة الرسائل والطلبات إلى خدمة تواصل. هذا لضمان أن جميع المستفيدين من خدمات جوازات السفر يمكنهم معالجة السجلات وحل المشكلات الفنية التي تمنعهم من إجراء معاملاتهم إلكترونيًا من خلال منصة أبشر الإلكترونية.