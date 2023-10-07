تنفيذ حكم الاعدام على مقيم يمني في السعودية وماحدث بعد الحكم حدثت مفاجأة لاتخطر على البال!

الرياض - محمد الاطلسي - بعد تنفيذ حكم الاعدام بحق مقيم يمنيي ، فؤجئ الجميع بفرحة كبيرة بين المقيمين اليمنيين الذين عبروا عن سعادتهم .

مؤكدين انه لا يستحق الحياة لأنه نحر شخص بريء كان يعول أسرته.

ونفذت السلطات السعودية، حكمًا بإعدام مقيم يمني، أقدم على قتل آخر، من الجنسية ذانها، طعنًا بآلة حادة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، الأربعاء، إنه تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة جازان.

وأوضح البيان أن: “شتوعي حسن محمد عوله ـ يمني الجنسية ـ، أقدم على قتل / أحمد علي محمد إبراهيم ـ يمني الجنسية ـ، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات ثم ضربه بساطور مما أدى إلى وفاته”.

وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأكد البيان أنه تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / شتوعي حسن محمد عوله ـ يمني الجنسية ـ، يوم الأربعاء بتاريخ 21 / 2 / 1445هـ الموافق 6 / 9 / 2023م، بمنطقة جازان.

وفي ختام البيان أكدت وزارة الداخلية السعودية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.