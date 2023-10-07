حركة حماس تعلن عن وجود ضباط كبار بين الأسرى الإسرائيليين

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت حركة حماس عن وجود ضباط كبار ضمن الأسرى الإسرائيليين الذين أسرتهم كتائب القسام صباح اليوم.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في تصريحات لقناة الجزيرة أن المعركة في بدايتها، وهناك اتصالات كثيرة معنا من أطراف عديدة، لكن الآن لا صوت فوق صوت المعركة.

وأكد العاروري أن "المقاومة لديها خطة كاملة لمراحل تطور هذه المعركة"، مؤكدا أن "الدخول البري للعدو إلى غزة سيكون أفضل سيناريو للمقاومة".

وتابع "لا خيار لنا سوى الاستمرار في هذه المعركة.... المعركة في بدايتها ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة".

وأوضح "لا نستهدف المدنيين لا بالقتل ولا بالإيذاء".

وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدا أن "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتشن كتائب القسام التابعة لحماس هجوما واسعا منذ الساعات من صباح السبت أوقع مئات القتلى والجرحى والأسرى الإسرائيليين، في عملية غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل.

المصدر: RT